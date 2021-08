"Ringvaate" reporter Heleri All: üht lugu tehes tundsin päriselt surmahirmu!

"Ringvaate" reporter Heleri All meenutab kõige ekstreemsemat lugu. "Mingil aastal kihutasime Anne kanali peal Läti kiirpaadis, mis sõitis 225 km/h. Siis oli mul päriselt surmahirm ja arvasin, et lendan sealt kohe välja. Üle-eelmisel suvel oli Baltimaade sõdurite õppused, kus kopter lasti basseini vee alla ja sealt pidi põgenema. Mul on vist elu lõpuni meeles hetk, kui see mees ütles, et nüüd läks, ja pidid küünarnukiga klaasi eest ära lööma ja vee peale saama," rääkis ta.