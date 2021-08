Mis juhtus? Vihane Justin Bieber: ma olen šokeeritud!

Justin kirjutab: "Ma olen šokeeritud, et ikka veel kasutatakse neid pilte minust. Ma ütlen teile, meedia valibki minust meelega halvad pildid, et tunduks, nagu mul pole kõik korras."

"Meedial on olnud lugematu arv võimalusi ja pildistamisi, et valida minust teisi fotosid, aga nad valivad ikka selle, et tunduks, nagu ma olen haige. See ei ole õige," kirjutab popstaar.

Bieber selgitab, et meie elus on olemas inimesed, kes tahavad, et meil ei läheks hästi. Mehe sõnul on seda vahel keeruline aktsepteerida, aga mõnikord need, keda me kõige rohkem armastame, on meie peale kadedad. "Kõik, mida me selle jaoks teha saame, on seada sobivad piirid," avaldab Justin.

Lisaks jagas noormees enese teadmata ühe mehe loomingut, kes tegi rassistlikke kommentaare. Justin selgitab enda fännidele, et ta ei toeta ega tolereeri rassismi ja diskrimineerimist. Ta vabandab avalikult kõigi ees ja tõdeb, et tal ei olnud sellest õrna aimugi.

Justini sõnul oli ta noorena väga ignorantne ja rääkis haiget tegevaid rassistlikke nalju, mis polnud naljakad. Ta teab, et tegi haiget paljudele mustanahalistele inimestele enda elus, aga õnneks suutsid nad teda õigel ajal harida seoses "n" sõnaga.

"See olukord praegu toob tagasi need valusad mälestused, aga ma võtan vastutuse enda ignorantsuse ja mineviku eest, sest ma tean, et ma ei ole enam see inimene. Ma tean, et olen selle eest juba vabandanud, aga kuna see on nii tundlik teema, siis tunnen vajadust seda uuesti mainida lootuses, et see aitab harida inimesi, kes on samuti ignorantsed rassismi teemal ning ei tea, kui valus see võib olla," kirjutab noormees.

Mehe sõnul on tal veel palju õppida ning pikk tee minna, aga ta on tänulik kõikidele oma mustanahalistele sõpradele, kes on temaga kannatlikud olnud.