Seksikas Itaalia modell avas suu printsess Eugenie abikaasa ees rindade paljastamise kohta: bikiinid olid märjad!

Briti printsess Eugenie abikaasa Jack Brooksbank (35) veetis nädalavahetuse Vahemerel Capri saarel, kus ta lõbutses kolme ilusa naisega, samal ajal, kui tema naine Eugenie oli kodus koos nende viiekuuse pojaga.

Nüüd Erica kahetseb tehtud tegu ja vabandab printsess Eugenie ees. "Ma tavaliselt ei võta kunagi bikiinide ülaosa ära, kuid need said märjaks ja ma otsustasin need ära võtta. Ma tean, et see ei näe Jacki ja tema pere jaoks ilus välja. Ma tundsin neile väga kaasa, kui ilmusid pildid Jackist ümbritsetuna kolmest naisest samas kui tema naine sealt puudus," seletab ta ja lisab, et pildid mõjuvad kontekstist väljavõetuna valesti.

"See viis inimesi valede järeldusteni ja mul on väga valus, et inimesed nii mõtlevad. Mul on väga kahju, et ma põhjustasin piinlikust printesess Eugenie'le ja Jack'ile. See ei olnud sobilik, et ma ilma bikiini ülaosata seal olin," tunnistab endine modell.

Nüüd fotosid vaadates tunnistab modell, et neid tõesti võib valesti tõlgendada. "Mina olen ülaosata, Maria kallistab teda ja Rachel on samuti väga ilus naine, kuid inimesed arvavad valesti asju," selgitab Erica.

Endine modell seletab, et nad võtsid sõpradega paadireisi ette eksklusiivsesse restorani neljatunnisele lõunale ning tagasiteel otsustasid nad teha peatuse vette hüppamiseks. "Me olime seal sõpradena ja töökaaslastena nautima imelist pärastlõunat Itaalia päikese all. Jack on minu väga kallis sõber ja olen teda teadnud aastaid. Ta on samuti hea sõber teise kahe naisega. Olen väga löödud, et inimesed oletavad valesid asju," kurvastab Pelosini.

Jack viibis Capri saarel, kuna ta võttis osa staaride rohkest ainult kutsetega heategevusüritusest Unicef Summer Gala, mille piletid jäävad 8000 kuni 25000 naela vahele. Nimelt on ta brändinägu Casamigos tekiilafirmale, kes on sündmuse sponsor. Selle sama alkoholi brändi ülemaailmne direktor on üks seltskonnas viibija, Rachel Zalis, kes on endine Glamour ajakirja toimetaja. Lisaks viibis nende hulgas modell Maria Buccellati.