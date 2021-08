FOTOD | Karoli Hindriks on esimene eestlane, kellel on õnnestunud Elon Muski ja Bill Gatesiga lava jagada

Karoli jagas siirast tänu ja õnne, et saab olla meie planeedi eredaimate mõtete keskel jagades ideid ja kasutades Chris Andersoni jagatud mõtet "Mis näitavad meile teed tulevikulootuse poole". "Samuti oli mul võimalus jagada oma ideid maailmaga ja saada nii positiivset tagasisidet sellelt publikult, kes on seda kõike ilmselt näinud. See pani mu südame sulama," kirjutas Karoli oma postituses.

Karoli tunnistas, et üks tema suurtest unistustest sai just täidetud. "Mul jäi üle vaid olla piisavalt hull ja kangekaelne, et jätkata tööd oma visiooni ülesehitamisega."

Kroonikale antud kommentaaris ütles Karoli, et ta on tänulik selle võimaluse eest: "Olen esimene eestlane, kes on astunud USA TED-i, mis on maailma mõjukamaid lavasid üldse. Seal on tavaliselt seisnud Elon Muskid ja Bill Gatesid. Septembris, kui see video välja läheb, jõuab see sadade miljonite inimesteni, siis eilses saalis oli mul publik, kelle net worth on suurem kui Eesti SKP."