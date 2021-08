Türgi metsapõlengute piirkonnast naasnud ETV+ saatejuht Andrei Titov: õhus oli tunda suitsulõhna

Kolmapäeval alanud tulekahjud on sundinud mitme küla ja inimesi evakueerima. Riigis kehtestati eriolukord. Umbes 900 inimest sai vigastada, on ka hukkunuid.

"Kolmapäeval, 28. juulil nägime suitsu. Mõtlesime, et see oli lihtsalt pilv. Siis saime aru, et see oli tegelikult tuli, mis tekitas palju suitsu," rääkis Titov ning lisas, et nende hotell asus sündmuskohast kaugel.