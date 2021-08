VÕRDLE | Nagu kaks tilka vett! Harry Styles kopeerib just seda tuntud näitlejannat

Esimesel pildil on mõlemal seljas ruuduline beežikas-oranž ülikond ning teisel pildil valge T-särk kirjaga "Save the drama for your mama."

Harry Styles on varasemalt tõdenud, et Aniston oli tema lapsepõlve iidol ning võib eeldada, et Harry saigi inspiratsiooni just näitlejannalt. Harry kandis ülikonda Briti auhinnagaalal 11. mail 2021. Lisaks on Harry suur 90ndate hittsarja "Sõbrad" fänn, mistõttu kandis ta sama särki, mis oli seljas Jenniferil.