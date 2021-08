Tuntud jazzmuusik tekkinud olukorrast: kultuurivaldkonna inimesed on tõsiselt räsitud poolteist aastat kestnud räigest stressist. Palun vaktsineerime!

"Kultuurivaldkonna inimesena olen viimasel ajal korduvalt täheldanud, et inimesed on tõsiselt räsitud poolteist aastat kestnud katkematust räigest stressist. Produtsendid on pidanud sündmusi planeerima, tühistama, edasi lükkama; muusikud-näitlejad-jne mahukaid asju õppima, mitte lavale minema, viimasel hetkel tankistina kedagi asendama tõttama jne. Nähtamatu töö hulk on mitmekordistunud. Inimesed põlevad läbi, on depressiooni äärel ja see pole üldse naljaasi," kirjutab Karja oma Facebooki seinal.