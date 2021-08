Vastlahutatud Bill Gates avameelselt: kahetsen suhtlust seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga

Bill Gates avaldas CNN-ile antud intervjuus, et kahetseb koosviibimist jõuka finantsjuhi Jeffrey Epsteiniga, keda süüdistati laste seksikaubanduses.

Gates tõdes, et temaga ajaveetmine ja usaldamine oli tohutu viga. Bill toob välja, et kohtus Epsteiniga vaid lootuses koguda rohkem raha ülemaailmsete terviseprobleemide lahendamiseks. Gatesil oli mitmeid õhtusööke Jeffreyga ning mees lootis, et tema väidetavate kontaktide kaudu saab ülemaailmse tervise heategevusprojektide jaoks miljardeid dollareid. "Kohe, kui sain aru, et seda ei juhtu, meie suhtlus lõppes," ütles Bill Gates.

2019. aasta juulis avasid New Yorgi föderaalprokurörid kriminaalasja, milles süüdistati Epsteini seksikaubanduses, kus ta kuritarvitas kümneid alaealisi tüdrukuid. Väited selle kohta ringlesid ärimehe ümber juba aastaid.

Epstein oli varasemalt sarnastest süüdistustest suutnud kõrvale hoida. 2008. aastal jõudis ta Miamis föderaalprokuröridega kokkuleppele. Jeffrey tunnistas end süüdi vaid kahes osariigis toimepandud prostitutsioonisüüdistuses ning kandis 13 kuud vanglakaristust. Ta registreeris ennast seksuaalkurjategijana ning maksis ohvritele hüvitist. 2019. aasta augustis leiti mees aga New Yorgi vangis surnuna. Süüdimõistetud kurjategija poos end vangikambris ülesse.

Gates keeldus vastamast, kas Epstein mängis rolli paari lahutamisel ning ütles, et on aeg järele mõelda ja edasi liikuda. Bill lisas, et nad annavad endast perekonnana parima, et lahutusest toibuda.

Microsofti asutaja on viimased aastad pühendanud oma aja peamiselt ülemaailmsete terviseprobleemidega tegelemisele läbi Bill ja Melinda Gatesi heategevusfondi. Fondi juhi sõnul otsustab Gatesi perekond järgmise kahe aasta jooksul, kas koostööd on võimalik jätkata.

Kui ei, siis ostab Bill Melinda heategevusfondist välja. Bill soovib, et Melinda jätkaks tööd, kuna see oleks sihtasutusele kõige parem. “Melindal on palju tugevaid külgi, mis selle paremaks muudavad,” ütles mees.