Karm! Briti tõsielutäht Katie Price ähvardab vangla juhul, kui ta järgmisele kohtuistungile kohale ei lähe

43-aastane staar peaks naasma kohtusse, et lahendada 3,2 miljoni naela suuruse võla tasumine. Telestaar viibib praegusel momendil puhkusel oma kihlatu Carl Woodsiga St Lucias, mis on parasjagu tema neljas puhkusereis viimase kahe kuu jooksul.

Ametnikud soovivad nüüd, kaks aastat pärast pankroti välja kuulutamist üle vaadata tema võimekuse maksta tagasi raha võlausaldajatele. Varem on naisele korduvalt antud võimalusi raha tagasimaksmiseks, kuid see pole kahjuks õnnestunud.

Allikas väidab The Sunile, et kuna Katie võlad on niivõrd suured, siis pole sugugi kindel, kas ta üldse suudabki seda kõike raha tagasi maksta. Ta loodab kohtule, kes mõistab, et tema venitamist maksete laekumise osas."