Siret Kotka lahutusest Martin Repinskiga: tervenemine võttis ikkagi kaks aastat

Kroonikale antud intervjuus teatas Siret, et ta otsib oma ellu uut armastust ning avalikustas, et nende ühine poeg Morgan elab vanemate lahutust väga keeruliselt üle. "Kui läheme kuhugi koos, siis ta ikka võtab mõlemal käest kinni, näha on, et ta tahab, et teised näeksid, et ema-isa on koos. Ja kui ta on Martiniga olnud pikemalt ja tuleb siis minu juurde ning Martin läheb ära, siis on väikemehe silmis pisarad. Seda on raske pealt näha," kirjeldas ta pisarsilmil, kuid tunnistas, et tema ja Martini suhe oli tõepoolest tormiline.