Rokkooper "Johnny" produtsent etenduse katkestusest: lavastus sai vaataja jaoks igal juhul rikutud

“Etendus jäi poole laulu pealt seisma – elekter läks ära,” sõnab etenduse peaprodutsent Mihkel Truman. Esialgu ei teatud, mis juhtus, kuid õigepea selgus, et elekter läks ära tervest Tartu linnaosast. Jäädi ootama, kui kaua läheb aega elektritaastumisele ning publikul paluti kannatlikult oodata. Esialgse info kohaselt pidi elekter tagasi tulema kell 1 öösel, mis pani nii mõnegi külastaja lahkuma, kuna etenduse korraldajad ei osanud alguses öelda, et millal täpselt või kas rokkooper saab jätkuda. Samal ajal publikule anti teada, et samade piletitega on võimalik minna ka ühele järgmisele “Johnny” kontserdile katkestusteta kordust vaatama.

Loe lähemalt, mis etendusel juhtus ning kuidas korraldaja olukorda suhtub!