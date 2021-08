KUULA | Kuidas meeldib? Ivo Linna, Kerli Kivilaan ja Supernova avaldasid ühise laulu "Täna ainult päikest näen"

Kerli Kivilaan: "Juba paarist esimesest kuulamisest tekkis mul selle looga klikk ning ei ole ilmselt olemas paremat duetipartnerit kui Ivo, kellega koos sellist kuldset biitlitehõngulist meloodiat laulda. Tahan uskuda, et kuulajal on seda laulu kuulates sama mõnus emotsioon kui meil oli seda salvestades."

Ivo Linna: "Praegusel keerulisel ajal on selliseid päikeselisi ja rõõmsaid laule väga mõnus kuulata. Kerlit teadsin enne stuudios kohtumist vaid televisiooni vahendusel. Stuudios laulu salvestades selgus, et tegemist on väga professionaalse ja suurepärase noore lauljaga, kellega koos stuudios tõõtada oli puhas rõõm."