Luisa Rõivas meenutab peaministri naiseks olemist: kõige harjumatum oli see, et sul ei olnud vabadust

"Milline on perekond peaministriga?" uurib üks saatejuhtidest. "Ma arvan, et see on tegelikult nii nagu iga teine perekond," tõdeb Rõivas pikemalt mõtlemata. Eks selles suhtes on naisel keeruline, et mees on koguaeg ära. Kohustus ja vastutus on väga suur. Sa ei vastuta ainult oma pere, vaid kogu riigi eest. Ja tavaliselt suure vastutusega kaasneb ka stress ja muresid. Tihti leidubki siis väga palju inimesi, kes sinu poole pöörduvad erinevate muredega," tõdeb Rõivas.