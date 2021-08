ÜLEVAADE | Piinlikest kohtinguformaatidest võltsabiellumisteni ehk kõige jaburamad tõsielusaated läbi aegade

Heidame pilgu peale 12nele kõige rohkem kõmu tekitanud või veidramale tõsielusaatele nii Eestis kui välismaal:

“Battle of the bods”

Tegemist oli Briti saatega, mis oli eetris 2007-2009. aastal. Tõsielusaade pani naiste egod ning enesekindluse korralikult proovile. Selleks, et võidusumma endale saada, tuli olla enesekriitiline ka enda suhtes. Saade seisnes selles, et meeskohtunikud pidid hindama viit kaunist neidu atraktiivsuse järgi ning reastama nad 1-5. Kohtunikud andsid hinnanguid erinevate kehaosade kohta nagu näiteks nägu, tagumik, rinnad või üldpilt. Naistel oli võimalus valida, millist kehaosa hinnatakse. Enne mänguga alustamist said tüdrukud teada, kes on žüriis, näiteks, geid, nohikud või tõsielustaarid. Mängus oli 12 500 dollarit ja selleks, et naised võidaksid, tuli neil arvata võimalikult täppi, kuidas mehed neid reastasid. Iga täppi läinud arvamus tõstis tüdrukute võidusummat. Viimases ringis olid aga lauad pöördunud ning naistel oli võimalus hinnata mehi - kui mehed arvasid õigesti, võitsid nad 5000 dollarit, kui aga arvamus ei läinud täppi, ei võitnud nad midagi. Saatest ei puudunud draama, tülid ega pettumised. Saadet juhtis Olivia Lee, kellel polnud probleemiks ka ise naiste kohta mõni pilkav kommentaar teha. Veidra ning seksistliku kontseptsiooniga saade andis vaatajatele võimaluse näha, mida mehed ning naised välimuse juures kõige rohkem hindavad.