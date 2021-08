VIDEO | Viimasel hetkel kaks peaesinejat välja vahetanud Station Narva korraldaja: see on nagu sprindi ja maratoni korraga jooksmine!

5.-7. augustil Narvas vältav festival Station Narva on esimene suurüritus, kus sissepääs korraldatud kas vaktsineerimispasside või negatiivse testitulemuse alusel. Testimine kohapeal on festivalikülastajale tasuta ning Station Narva kannab selle praegusel ajahetkel oma kuludesse. Edaspidi see üritustel aga reegliks ei saa, kuna muusikasõbral tuleb ikkagi koroonapassi puudumisel testimiseks omaenda kukrut kergendada.