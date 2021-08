Kroonikale olid saadetud mitmed vihjed Mustangi kohta ning selgus, et autol oli tõesti tume minevik. Maanteeameti numbrimärgi kontroll tõendab, et auto pärineb USAst. Läbisõit vaid 93 000 miili, mis on umbes 150 000 kilomeetrit.

Küsimusele, kas Haldo Oravas teadis, mis taustaga auto ostab, ütles Oravas: "Jah, tööandja käest ostes kuulsin."