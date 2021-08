VIDEO | Vaktsineeritud YASMYN: kolmandat kinnipanekut kultuurivaldkond üle ei elaks

Oma seni nii muusikakriitikute kui publiku poolt kõige paremini vastu võetud albumil "YASMYN" kõneleb eesti-dominikaani verd lauljatar enese väärtustamisest, mis tema sõnul on jätkuv teekond. "Isegi kui ma ei tunne ennast vahel ilusana või hästi, siis ma niiöelda valetan endale, et ei, sa oled ilus, sa oled armastatud. Vahel on vaja, et me iseendale valetaksime ja ennast turgutaksime, et hakata seda lõpuks ise ka uskuma," paljastas ta Kroonikale antud intervjuus.