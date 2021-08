Helen Sildna: mind häirib, kui kultuurikorraldajad paigutavad end ise või neid paigutatakse ohvri rolli

Sildna sõnul on oluline, et piirangute ja reeglite välja töötamisel ka kultuurikorraldajad kaasatakse. "Mind häirib, kui kultuurikorraldajad paigutavad end ise või neid paigutatakse ohvri rolli. Tegelikult peame me olema osa diskussioonist ja nende lahenduste välja töötamisest," rääkis ta. "See ei tohiks mitte mingil tingimusel olla nii, et kuskil tehakse otsuseid meie jaoks."