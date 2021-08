KLÕPS | Hiljuti rasedusest teatanud Christin-Amani Kiivikas näitas kosuvat beebikõhtu

Ka Kroonika uuris Amanilt endalt kommentaari raseduse kohta. "Emaks saamisest olen ma juba väiksest saati unistanud ja igas mõttes on see suur üllatus ja puhas rõõm nii tulevastele lapsevanematele kui ka lähedastele. Ma olen tõesti nii tänulik oma kaaslasele Siimule ja lähedastele, kes nii toetavad on ning minu jaoks igal ajal olemas!" Ta sõnab, et lapsed valivad ise aja, millal nad soovivad tulla. Ei ole õiget aega ega valet momenti siia ilmale tulekuks

"Detsembris on väike tibu meie juurde tulemas ja no isa on muidugi ülimalt õnnelik, sest ta ise ka ikkagi küllatki noor ja elujõudu täis, nii et vahva aeg saab see kõigi jaoks olema! Samuti ju esimest korda saab ta tähistada vanavanemate päeva selle üle oleme ikka naljatlenud," tõdes Amani, kelle sõnul on ta poiss-sõber Siim Haljandiga koos olnud aasta algusest saadik. Bikiinifitnessi sõnul on Siim tegev ehitusalal.