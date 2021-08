ENNE JA NÜÜD | Tundmatuseni muutunud! "Barbie Girli" lauljatari ei tunne äragi

"Kas see on päris?" kirjutas üks jälgija, kes ei olnud ainus kommenteerija, kellel tekkisid foto vaatamisel küsimused. Samas on foto alla kirjutanud ka mitmeid fänne, kes arvavad, et lauljatarile sobib ükskõik milline juuksevärv.

Bändiliikmete elu on olnud sama kirju kui grupil endal. Lene Nyström (47) oli bändiga liitudes suhtes kiilaspäise Rene Difiga. Nende suhe kestis kolm aastat. Kuid Lene otsustas abielluda teise bändiliikme Sören Rastediga (52). Kuulujuttude kohaselt ajaski see armukolmnurk bändi esmakordselt laiali. Lene ja Sören abiellusid 2001. aastal Las Vegases. Neil on koos kaks last, tütar India ja poeg Billy. 2004. aastal vahetasid nad Londoni kodu taas kodumaa Taani vastu. 27. aprillil 2017 teatasid Lena ja Sören, et lahutavad 16 aastat kestnud abielu.