VIDEO JA FOTOD | Smilers ja 80ndate poplegend Alphaville panid Vallikäärus rahva korralikult kaasa laulma ja tantsima

Alphaville on Saksamaa ansambel, mis kogus populaarsust 1980-ndatel. Asutajateks olid solist Marian Gold (kodanikunimega Hartwig Schierbaum), Bernhard Lloyd (kodanikunimega Bernhard Gößling) ja Frank Mertens (kodanikunimega Frank Sorgatz). Bändi esialgne nimi oli Forever Young enne kui see muudeti Alphavilleks.

Alphaville tuli kokku 1982 alguses, mil Marian Gold ja Bernhard Lloyd kohtusid muusikaprojektis "Nelson Community". Frank Mertens liitus projektiga mitu kuud hiljem. Kolmekesi koos kirjutati ja lindistati laul "Forever Young". 1984 andis uue nimega ansambel Alphaville välja oma debüütsingli “Big in Japan”, mille Gold kirjutas 1979. 1984 sügisel andis bänd välja oma debüütalbumi "Forever Young". "Big in Japan" oli Alphaville suurim hitt, mis figureeris edetabelite tippudes Saksamaal, Kreekas, Šveitsis ja ka Ameerika Ühendriikide Billboardi tantsumuusika tabelis. Bändi järgmised kaks singlit "Sounds like a Melody" ja "Forever Young" olid samuti Euroopa tantsumuusika edetabelite tipus.