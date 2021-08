VIDEO | Vene elektroonilise muusika staarduo Aigel fännab Tommy Cashi: ta on meie artist!

"Oleme küll Tallinnas paar korda üles astunud, ent Narva on siiani olnud meie jaoks lihtsalt üks linn Eesti-Vene piiril, millest mööda sõita. Ei osanud ettegi kujutada, mida siit müüri tagant leida võib. Selgus, et Narva on vägagi kaasaegse atmosfääriga linn," kirjeldas lauljatar Aigel Gaisina.