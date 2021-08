VIDEO | Narvakate lemmikbänd Avenue: järgmisel aastal esineb Station Narval Rammstein!

"Mulle väga meeldib Jalmar Vabarna ja kõik tema projektid," tunnistas Tšerdakov, kes enda sõnul folkmuusikat väga hindab. Smirnov armastab jällegi pigem elektroonilist muusikat ning kuulab hea meelega NOËP, Púr Múddi ja Ewert and The Two Dragonsit.