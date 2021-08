"See on täiesti üle igasuguste piiride läinud. Ma lõpuks ei vastanud enam kellelegi, sest ma olin kõigile 5000 korda vastanud. Ilmselgelt teeb see mulle haiget, " ütles blogija Triinu Liis McNairn , kes sattus karmi olukorda, mis on kestnud juba kuid.