SUUR ÜLEVAADE | Miss Estonia 1988 Heli Mets on ikka õnne ootel: kulgen suhtes, mis on väga habras

MISS ESTONIA 1988-2004 kaheteistkümne iluduskuninganna avameelsed paljastused eralelust. Kes on leidnud uue õnne, kellel käimas keeruline lahutus, kes abieluvannet uuendanud. Esimest korda annab eksklusiivse intervjuu Liibanonis elav Miss Estonia 1998 Kadri Väljaots, kelle abikaasat on seostatud mitmete hämarate tegudega ning kes tunnistab, et oli veel hiljuti oma eluga üsna ummikusse jooksnud. Lisaks rohke galerii misside kokkutulekust ning vanadest arhiivikaadritest.