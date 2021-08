Statistika: inimesed kaaluvad aina rohkem uueks telefoniks volditava seadme soetamist

Näiteks uuris ettevõte YouGov Ameerika Ühendriikide tarbijate seas, millist telefoni nad enda järgmiseks seadmeks kaaluvad ning pooled vastasid, et nende huviorbiidis on just volditavad nutitelefonid. Lisaks sellele nähtub Samsungi kogutavast statistikast, et nõudlus volditavate telefonide järele maailmas aina kasvab. 2021. aastal on oodata, et volditavaid nutitelefone müüakse 6,5 miljonit tükki, mis on kolm korda enam kui aasta varem.

Sarnast kasvutrendi on näha ka Balti turul, kus perioodil jaanuarist juulini kasvas volditavate telefonide müük võrreldes eelmise aasta sama vahemikuga 39%. Seadmete lõikes jagunesid inimesed laias laastus pooleks, kus 53% valisid endale Z Fold ja 47% Z Flip volditava seadme.

„Kuna järjest rohkem liigub inimeste elu n-ö mobiili, siis tähendab see ka seda, et seade peab kõik vajadused rahuldama,“ lisas Aasma. „See on umbes sarnane protsess nagu on toimunud arvutitega – kui veel mõned aastad tagasi olid inimestel kodus lauaarvutid, siis nüüd on neid järjest vähem ja nende asemel on süle- ja tahvelarvutid. Mõni on selle astme juba täiesti vahele jätnud ja liikunud otse mõne võimekama nutitelefoni peale.“

Aasma toob näiteks Samsungi volditavat telefonid ja just eriti Galaxy Z Fold2 mudeli, mis on eriti hinnatud äriklassitelefonina, mis suudab suurel ekraanil jooksutada korraga mitmeid erinevaid rakendusi ja aknaid.

„Olen kindel, et just volditavad telefonid saavad olema see n-ö järgmine suur areng. Samas võtab see veel ikka tibakene ka aega, sest inimesed peavad nendega uuesti tuttavaks saama. Uus volditav tehnoloogia on ju hoopis midagi muud, mis ta kunagi aastaid tagasi oli,“ lausus Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht.

Samsungi tellimusel teostas maikuus uuringu ettevõte Starcom küsitledes Baltikumis kokku 3000 inimest.