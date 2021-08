Tahaksid Samsungi volditavat telefoni katsetada? Nüüd saab seda teha täiesti tasuta

„Auto ostul on normaalne, et sellega saab teha proovisõidu ja seejärel otsustada, kas masin endale osta või mitte. Telefonidega tavaliselt nii ei ole. Tuleb usaldada arvustusi või tuttavate kogemusi, samas iga inimese vajadused ja eelistused on erinevad. Seetõttu otsustasime Eestis käima panna uudse prooviprogrammi, kus inimene saab meie volditavat nutitelefoni endale kaks nädalat katsetada ning seejärel otsustada, kas seda osta või mitte,“ rääkis Samsungi Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Aasma sõnul on programmis osalemine täiesti tasuta ja sellega ei kaasne ühtki kohustust. Volditavaid telefone otsustas Samsung programmi raames pakkuda just seetõttu, et seadmed on uued ja paljudel inimestel võib olla huvi nende kasutamise vastu, kuid ei soovita koheselt ostusummat välja käia. Seega on neil võimalus seadet proovida ja vaadata, kas see võiks kasutajale sobida.

„Me oleme kindlad enda volditavate telefonide kvaliteedis ja näeme, et sellistel seadmetel on reaalsed praktilised eelised traditsiooniliste nutitelefonide ees. Seetõttu usume, et kui inimestel on võimalik neid omal käel järele proovida, motiveerib see neid enda tulevast telefoni valides just volditava seadme poole vaatama,“ rääkis Aasma.

Praeguse seisuga on prooviprogrammis võimalik osaleda minnes Samsungi esinduspoodi, mis asub Tallinnas Ülemiste keskuses. Seal tuleb kasutajal valida volditav telefon, mida ta testida soovib ja allkirjastada kasutusleping. Seejärel saab kasutaja seadet kuni 14 päeva tasuta kasutada ning siis saab seadme kas poodi tagastada või selle hoopis endale osta.

Programmi raames saab katsetamiseks võtta kaht Samsungi volditavat telefoni – Galaxy Z Flip ja Galaxy Z Fold2. Galaxy Z Flip sarnaneb lahtivolditult suuruse poolest traditsioonilisele nutitelefonile, mis muutub kokkuvoltides kompaktseks seadmeks, mida mugavalt taskusse või pisikesse käekotti pihta. Galaxy Z Fold2 meenutab lahtivolditult aga väiksemat sorti tahvelarvutit, ning kokkuvoldituna on telefon pigem sarnane tavalise nutitelefoniga. Seega on Z Fold2 eeliseks pigem suur ekraan, mida on hea tööasjadeks või videode vaatamiseks kasutada.