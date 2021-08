Hugh Jackmanil kahtlustatakse taas nahavähki

Hugh Jackmanil on varasemalt basaalrakulist kartsinoomi ravitud juba viiel korral, mis on üks nahavähi tüüpidest. Näitleja teatas oma sotsiaalmeedias, et uuringutulemused on ebaselged. Jackmani sõnul tähendab see, et kasvaja-kahtlasest nahatüki koldest võeti histoloogilise uuringu jaoks liiga vähe. Kuna mehel on filmivõtted pooleli, ei saadud piisavalt koeproovi ning uuringud jätkuvad peale võtteid.