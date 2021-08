FOTOD | Supermodell Cara Delevigne jagas endast õõvastavaid pilte

Delevigne avaldas oma sotsiaalmeedias pilte Amazoni sarja "Carnival Row" teise hooaja võtetest. Amazoni fantaasiasari "Carnival Row" osutus üheks Prime Video alahinnatuimaks sarjaks. Peaosades mängivad Cara Delevigne ning Orlando Bloom. Sari avalikustati 2019. aastal ning see koosnes kaheksast episoodist. "Carnival Row" tutvustas vaatajatele viktoriaanlikus stiilis düstoopilist ning sõdadest purustatud maailma.

Sarjas pole oluline mitte inimeste nahavärv, vaid nende liigid, kuna haldjad ja muud mütoloogilised olendid on justkui pagulased, kes polnud inimeste kodudes tahetud.

Esimese hooaja lõpus oli selge, et eepiline lugu pole kaugeltki läbi ning fännid ootavad pikisilmi uue hooaja tulekut.

Cara Delevigne on ehe näide sellest, kuidas on võimalik olla edukas nii modellitööstuses kui ka filminduses. Ta alustas oma näitlejakarjääri väikse rolliga filmis "Anna Karenina" 2012. aastal. Cara silmapaistvamateks rollideks on Margo Roth Spiegelmani kehastamine romantilises filmis "Paberlinnad", nõiaroll filmis "Suitsiidisalk" ning Laureline tegelaskuju kehastamine "Valerian ja tuhande planeedi linnas."