Räppar Gameboy Tetris: ma sain trauma peale muusikatunde

Kas meeste vahel rivaalitsemist ei teki kui sama bändi või esinemise artistid on erinevate plaadifirmade all? Pavel selle peale mõelda ei eelista: “Me oleme ikkagi sõbrad. Tegelikult suures plaanis oleme konkurendid, aga me oleme ikkagi sõbrad ka.”

Raadio 2 saatejuhid arvasid esmalt, et räppar esineb muusikavideos diktaatori tegelaskujuna, millele viitavad kitsas tume vuntsiriba ülahuulel ja rohekas munder. Tegelikult kehastab Pavel lihtsat hotelli uksehoidjat, kes unistab kuumal suvepäeval tööl olles millestki muust kui tööst, et mitte mingi hinna eest suvest veel loobuda.

Küsimusele, mis Gameboy Tetris maailmas diktaatorina muudaks, vastas artist, et ta paneks koolis lastele meelepärased laulud muusikatundidesse. “Ma sain trauma peale muusikatunde. Need laulud olid nii koledad, mis me laulsime,” sõnab Botšarov. Milliseid laule Pavel silmas peab, ta ei avalda, kuna tema sõnul on tegu populaarsete eesti lastelauludega.