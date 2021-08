Audrus asuv ringrada nimetati ümber maailmakuulsa sportautotootja järgi

Porsche esindaja ning Auto 100 juhatuse liikme Jussi Pärnpuu sõnul on Audru ringraja nimisponsoriks hakkamine ettevõttele loomulik ja loogiline samm, kuna ringrada on üks osa Porsche DNAst. „Porschet võib pidada üheks maailma edukamaks ringrajaautoks, mis on läbi aegade pälvinud rahvusvahelistelt võistlustelt üle 30 000 võidu. Järjepidev koostöö paljude ringradadega on pannud aluse tehnoloogia pidevale arengule, mis on jõudnud ringrajalt ka seeriatootmisesse,“ selgitas Pärnpuu koostöölepingu tagamaid.

Pärnpuu lisas, et Audru ringrada on juba varemgi Porsche peakontorile silma jäänud ja siin on palju üritusi korraldatud. „Tegemist on vaieldamatult kõige moodsama ringrajakompleksiga Põhja-Euroopas, mis omab rahvusvahelist FIA Grade 4 litsentsi. Ringrajal tunneb Porsche end nagu kodus ning meil on hea meel, et saame pakkuda Porsche fännidele ja kogukonnale nüüdsest veelgi paremat võimalust testida autode tõelist potentsiaali kõige kvaliteetsemates ning ohutumates tingimustes,“ lisas Pärnpuu. Porsche nimisponsoriks hakkamine toob Audru ringrajale veelgi rohkem rahvusvahelisi Porsche ringrajaüritusi.

Audru ringraja juhi Andres Halli sõnul on maailma edukaima sportautotootja nimisponsoriks hakkamine suur tunnustus eeskätt Audru ringrajale, aga ka Eesti ringrajaspordile tervikuna. „Tänane päev tähistab meie jaoks uude ajajärku astumist, mil kõrgelt tunnustatud ringrada saab lõpuks ka väärika nime – Porsche Ring,“ ütles Hall.

Ta lisas, et Audrut võib pidada Eesti ringrajaspordi hälliks. Esimesed võidusõidud said alguse Pärnu külje all juba 1930. aastatel. Tol ajal kasutati selleks küll avalikke teid. Raja praegune kuju koos hoonetega valmis 2013. aastal, rekonstrueerimisel lähtuti FIA Grade 3 nõuetest. „Oleme Eestis ringrajasporti edendanud peaaegu 10 aastat ning pingutame pidevalt, et hoida ringrajakompleks ja teenused maailmatasemel. Seda suurem rõõm on meil nimetada edaspidi ringrada Porsche Ringiks, mis sümboliseerib kõige ehedamalt ringrajaspordi olemust,“ lisas Hall.