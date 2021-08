Mihkel Raud "Eesti otsib superstaari" uuest naiskohtunikust: tal on perspektiivid, mida kellelgi teisel saates ei ole!

Karmide väljaütlemistega Mihkel Raud rääkis TV3 Instagram story’des: “Ma arvan, et Brigitist tuleb väga kihvt kohtunik ja kui mina oleksin saanud valida või mina oleksin saanud pakkuda uut naiskohtunikku, siis ma oleksin just nimelt Birgitit pakkunudki, sest tal on perspektiivid, mida kellelgi teisel selles saates ei ole. Ta on olnud selles saates osaleja ja nüüd saab ta olla selles saates kohtunik. Ma olen väga õnnelik, et ta meie vahel istuma hakkab!"

Birgit rääkis pressikonverentsil, et ta ei kavatse kindlasti olla kohtunikuna leebe ja kõigile armu anda. Kroonikale antud intervjuus tõdes Sarrap, et saates osalemine nõuab väga suurt tugevust ning ta loodab, et nad leiavad selle tugevuse inimestes, kes finaali jõuavad.

Birgit nentis, et tahab anda kohtunikuna konstruktiivset kriitikat ning olla teatud mõttes ka mentoriks. “Ma tõesti tean, mida nad on läbi elanud ja ma mõistan võib-olla mingisuguseid olukordi,” arutles ta. Noortel staarihakatistel ei soovita lauljanna valida lugusid vastavalt sellele, mis võiks kohtunikele meeldida, vaid just selle järgi, mis võimaldab näidata nende häid külgi ja mis neile endale meeldib.

Sarrap avaldas ka postituse, kus jagas enda mõtteid seoses kohtunikurolli astumisega: "Selle aasta sügis tuleb minu jaoks tõeliselt eriline..Peaaegu 15 aastat hiljem mängida täiesti teistsugust ja vastutusrikast rolli minu elu tähtsaimas telesaates on meeletult suur rõõm ja au! Proovin kanda oma rolli ausalt, kindlameelselt ja tänu minu armsatele lauakaaslastele ikka naerulsui. Ei jõua juba ära oodata millal uute, ägedate talentidega kohtume! See on tõesti vägaväga vinge kogemus, nii et kui tunned, et ka Sina ei suuda ilma muusikat tegemata elada, ära karda ja osale kindlasti! Ootame Sind!"