NOORUSE SALADUST EI TEA „Ju olen veel hingelt poisike. Mõnel jääb hing nooreks. Mare Voog, Endla pensionär, ütles ikka, et tead, kui ma end peeglist ei vaataks ja oma lapsi kasvamas ei näeks, ma ei saaks arugi, et olen vanemaks jäänud. Mul on umbes sama lugu. Aga Kihnu Virve lausa solvas mind, kui küsis, kas ma olen temast kümme aastat noorem. Tegi mind kümme aastat vanemaks! Kas sa saad aru?! Tema nii pika elu juures ei ole vahet, kas kümme või kakskümmend aastat,” räägib Jüri.

Kristi Kuusmik-Orav