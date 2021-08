FOTOD | Sekspood Naked Love tegi kuuma avapeo, kus astusid üles Yasmyn ja UK drag queen Vanity Milan

Naked Love on naiste poolt, naistele loodud sõbralik ühe tootega „sekspood“, mille agenda on normaliseerida (naiste)seksuaalsust. Naked Love on jaatav bränd, mis vaatab seksuaalsust kui tervikut – keskpunktis on sellel korral naised. Brändi loojad seisavad selle eest, et kõik on OKei, kuni on teadlik nõusolek. Aeg on häbi asendada naudinguga ja arvustamine vabadusega.