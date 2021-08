"Suviste Seitsmeste“ saatejuhtideks saavad noored teletegijad!

Esimesena võtab täna õhtul Marek Lindmaa kõrval koha sisse senine reporter Paul Lees, kelle kinnitusel on TV3 kolleegidelt suvega palju õpitud ning nüüd on aeg kõik nipid välja käia. „Suurimaks kahtluseks on see, kas pintsak ikka valatult selga istub,“ muigab Paul.