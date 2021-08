Quentin Tarantino avameelselt teda väiksena alavääristanud emast: ma pole talle sentigi andnud

Tarantino jagas lugu Brian Koppelmani juhitud taskuringhäälingusaates "The Moment". Intervjuus tuli juttu Quentini emast, kes poega lapsepõlves noomis, et ta tundides stsenaariume kirjutas, vahendab Yahoo News.

"Pulp Fictioni" filmirežissöör ütles, et tal olid koolis probleemid õpetajatega ning nad pidasid seda mässuks koolisüsteemi vastu, et poiss kirjutab koolitöö asemel hoopis stsenaariume.

Tarantino tunnistas, et ta emal oli alati keeruline mõista, kuidas tema poeg pole akadeemiliselt eriti võimekas. Lisaks sai mees ema sõimu osaliseks stsenaariumi kirjutamiste eest ning Quentin mäletab, kuidas ema ütles: "See väike "kirjutamiskarjäär," mida sa teed, see on lõppenud."