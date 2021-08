Jeffrey Epsteini süüdistaja kaebas prints Andrew kohtusse

Ameeriklanna Virginia Roberts Giuffre väidab, et seksis 17-aastaselt toona 41-aastase prints Andrewga pärast seda, kui viimane oli talle ööklubis viina pakkunud.

2019. aasta BBC Panorama detailses intervjuus avaldas naine, et ta oli vaid 17-aastane, kui seksis prints Andrew'ga seltskonnadaami, moeseltskonna ja koorekihi liikme Ghislaine Maxwelli linnamajas. Ühtlasi ütles ta, et printsile kupeldasid ta Epstein ja Ghislaine Maxwell. "Pärast vahekorda ütles prints "aitäh" ja läks minema, väidab Giuffre ning lisas, et ta jäi voodi peale istuma ja tundis end häbistatu ja räpasena.

"Kogu see värk, kogu see protseduur – see oli jälk," ütles Giuffre.

Varem on Giuffre väitnud ka, et võttis koos printsiga vanni ning Andrew "lakkus tema jalgu". Samuti olla nad väidetavalt seksinud veel vähemalt kaks korda New Yorgis ja Kariibi mere saartel.

Mullu juulis USA-s esitati endise finantsisti ja süüdi mõistetud pedofiili Jeffrey Epsteini Briti seltskonnategelasest endisele elukaaslasele Ghislaine Maxwellile süüdistus alaealiste kuritarvitamisele kaasaaitamises teadaolevalt noores eas ohvrite värbamise ja ettevalmistamise näol.

Maxwell on varem eitanud igasugust seotust või teadlik olemist Epsteini seksuaalkuritegudest.

Epstein tegi 2019. aastal vanglas enesetapu, oodates ilma kautsjoni võimaluseta kohtuprotsessi.

Epsteini süüdistati selles, et ta pidas seksi eesmärgil alaealiste tüdrukute võrgustikku.

Prokuratuur väidab, et Maxwell aitas Epsteini jaoks ette valmistada tüdrukuid, kellest noorimad olid 14-aastased.

Süüdistuse järgi lõi Maxwell tüdrukutega usaldusliku vahekorra, näiteks viis neid ostlema või kinno, ning meelitas nad seejärel tegema Epsteinile massaaži, mille käigus neid seksuaalselt kuritarvitati.

Maxwell viibib praegu Brooklyni kinnipidamiskeskuses vahi all. Tema kohtuprotsess peaks algama novembris.