Rannamajalised mängisid joomismängu, kus arutleti nii sekselu kui ka joomaseikluste üle

Mängu käigus tuli välja nii mõnigi saladus ning paljude küsimuste peale olid mängijad sunnitud shotte võtma. Silver rääkis lugusid Viktoria joomaseiklustest ning sekselust. Ta tõi välja loo, kus Viktoria oli tulnud Tallinnasse, et ühe poisiga vallatleda. "Hommikul ärkab üles, räägib, et riideid polnud, ma ei tea kas toimus midagi või ei toimunud," kirjeldab Silver Viktoria õhtut. Tüdruk lisas, et läks poisi korterisse 51 roosi käes, mis kingiti talle aga hoopis teise kuti poolt. Ada kommenteeris seepeale: "Nii et üks mees kingib lilli ja teisega lähed seksima!"

Kui Ada käest küsiti, mis on olnud tema esktreemseim koht seksides, otsustas Ada küsimusele mitte vastata ning selle asemel juua. "Tead mul on ikkagi natuke maine tagasi tekkinud, ma pean hoidma seda veits," teatas Nelke.

Joomismängu käigus tunnistas Ada, et tema celebrity crush on Tanel Padar ning Viktoria, et tema tuntuim "hook up" on olnud räppar Azmaga.