Ironmani läbinud Luisa Rõivas: ma pole sportlik inimene, aga tahtsin olla teistele naistele eeskujuks!

Luisa sõnul oli tegemist väga ägeda võistlusega ning ta tõdes, et nautis seda täiega. Lauljannal polnud eesmärgiks olla finišis pikali maas, vaid jõuda sinna ikkagi naeratus näol.

"Eks mõni koht annab ikka tunda. Jooksmine on minu kõige nõrgem nendest kolmest alast, aga näed, kontsad sain alla ja väga mõnus on olla. Ma ei tunne, et ma oleks nüüd üle saja kilomeetri sporti teinud," rääkis naine päev peale Ironmani 70.3 distantsi läbimist.

Taavi Rõivas koos Luisaga finišisse ei jõudnud, kuna ei mahtunud ujumises kontrollaega. Naine tõdes, et ujumine on olnud tal alati väike komistuskivi. Paar on jõudnud kodus natuke sooritust analüüsida ning Luisa leiab, et kui Taavil oleks olnud siht rohkem silme ees ning ujudes poisid jälginud, poleks need kuus minutit raisku läinud ja Taavi oleks saanud võistlust jätkata.

Luisa naljatas, et nüüd saabki Taavi rohkem pikendust treeninguteks. Ta tõdes, et koroona tõttu oli keeruline ujumist harjutada, sest ujulad olid kinni.

"Ringvaate" saatejuht Hannes Hermaküla ei jätnud küsimata ka peamist küsimust, et miks Luisa seda kõike teeb. Nimelt kutsuti Luisat hea eeskuju projekti saadikuks, mis oli ka peamiseks põhjuseks, miks ta triatlone jooksma hakkas. Projekti eesmärgiks oli populariseerida naiste osavõttu Ironmanil ja triatlonitel. Luisale tundub, et eesmärk sai täidetud, kuna tema teekond on olnud paljudele inspiratsiooniks ning talle tuleb igapäevaselt kirju naistelt, kes mõtlevad nüüd ka ise Ironmaniks treenima hakata ja järgmisel aastal stardis olla.

Ironmanil osavõtt ei olnud kindlasti lihtsate killast ja Luisa tunnistas, et see oli tema jaoks suur väljakutse, sest ta ei pea ennast sportlikuks inimeseks. Ta tõdes, et käis küll vahel jõusaalis, aga see oli ka kõik.