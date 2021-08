Giuffre, keda Epstein pidas väidetavalt seksiorjana, kirjeldab kohtusse esitatud paberites, kuidas teda kasutati seksuaalselt ära Londonis, Kariibi mere saartel ning ka New Yorgis. 2001. aastal, kui väidetavalt see kõik aset leidis, oli naine ainult 17-aastane.

Süüdistuste järgi teadis Andrew vahekorra ajal, et Virginia, kes polnud seksimiseks luba andnud, on alaealine ja seksikaubanduse ohver. "Siin riigis pole ükski inimene, isegi president või prints, seadusest kõrgem, ja ükski inimene, olenemata, kui haavatav ja jõuetu ta on, ei tohi jääda ilma seaduse kaitsest," seisab dokumentides.