Vahur Kersna Helgi Sallo saatest: tunnistan ausalt, see oli raske ülesanne

Armastatud laulja ja näitleja tõdes, et tal endalgi on tunne, et kuskilt on keegi tõesti talle selle pagasi kaasa andnud. Sisutihedas vestluses meenutab Helgi Sallo oma elu erilisi hetki, lapsepõlvest hilisema tähelennuni. Vestluse vahele pikitud arhiivikaadrid avavad Helgi Sallo kirkaid lavarolle ning sõna saavad inimesed, kes temaga koos töötanud.

"Inimesed, kes on jälginud teatri-ja lavaelu võivad kinnitada, et Helgi Sallole on antud andeid," ütles Vahur Kersna Vikerraadios ning lisas, et Sallo puhul on väga tähtis see, et ta ei ole need raisanud. "Ta on oma andeid väga heatahtlikult ja vastutustundlikult kasutanud."

"Ma olen Helgit näinud laval esinemas hästi palju," ütles Kersna ning lisas, et need vähesed korrad, mil nad on silmast silma kohtunud, nimetab ta väärtuslikeks hetkedeks. "Ma saan aru, mida ta on oma elus teinud, millest ta mõtleb ning mida ta tahab. Seda suurem rõõm on temast saadet teha. Ma arvan, et ma saan temaga hakkama. Me oleme temaga ühel lainel."

Kersna tahtis, et sünnipäevaintervjuu "Helgi Sallo. Jumala puudutus" oleks väärikas. "Ma kindlasti ei tahtnud, et seal oleksid sensatsioonilised paljastused. "See on väga rahulik, sõbralik ja intiimne saade," ütles ta ning lisas, et mingisuguseid paljastusi sealt ei tule.

"Tunnistan ausalt, see oli raske ülesanne," ütles Kersna ning lisas, et kerged teemad teda ei huvita.