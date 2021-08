Triinu Liisi kassisaagal võttis sõna ka koomik Ardo Asperk: nüüd võiks teha filmi, kus Jim Carrey otsib ta kadunud kasse

Triinu Liisil oli kaks kassi ning olude sunnil pidi ta nad ära andma. Tema jälgijad on tundnud aga suurt huvi, et kuhu tema kassid kadusid.

Triinu sõnul olid kassid üksinda väga palju. "Tundus ainuõige neile uus hoolitsev kodu leida, kus nad saaksid päriselt tähelepanu ja armastust. Aga siis teatud aktivistid otsustasid, et äkki Triinu Liis lasi oma kassid ära tappa. Siis see pandi see mega suure kella külge, see oli uudistes igal pool," ütles ta ning lisas, et lõpuks tekkis tal meeletu suur trost ja ta isegi ei suutnud sellest enam rääkida.