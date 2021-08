ERR pidas Helgi Sallole kingiks teleri ostmist keeruliseks, appi tõttas Raivo Suviste

ERR pidas Kersna mõtet küll asjakohaseks, kuid teleriostu liiaks.

"Öeldi, et kollased roosid on ok, ent teleriostuks raamatupidamises vastavat rida ei ole," muigab Kersna.

Seepeale haaras initsiatiivi "Õnne 13" produtsent Raivo Suviste – pole probleemi, leiame lahenduse! Nii saabuski Suviste täna kell 11 Rahvusooper Estonia proovisaali Helgit tervitama, kaenlas uhkelt pakitud 50-tollise ekraaniga Sony teler. Sünnipäevalapsel olid pisarad silmis. Ühena esimestest saadetest saab Helgi täna õhtul uuest telerist vaadata oma Vahur Kersnale antud juubeliintervjuud. Täna kell 22.00 nimelt teleesilinastub kersnalikult põhjalik sünnipäevasaade "Helgi Sallo. Jumala puudutus".