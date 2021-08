Suri tuntud laulja Viivi Sõnajalg

Viivi võitles koos kaksikõe Siiriga aastaid ränga alkoholisõltuvusega. "Sõltuvus on nii tõsine teema, et ei ole võimalik öelda abikaasale – ära nüüd enam tarvita! – ja ongi kõik," on Viivi öelnud. Abikaasa Oleg on tõdenud, et alkohol hävitas peaaegu ka nende abielu ning ta rääkis juba lahutusest. "Viivi sai aru, et ma mõtlen ka seda. Täiesti siiralt. Ta on öelnud, et siis käis temast klõps läbi ja see muutis tema edasist hoiakut. Viivi sai aru, et ta kaotab mu. Siis ta tegigi otsuse, et hakkab võitlema. Esimese asjana läks ta Lootuse Külla," paljastas Oleg Kroonikale 2019. aastal.