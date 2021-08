Viivi Sõnajala sõltuvuskliiniku kaasasutaja sõbra ootamatust surmast: see on nii ebareaalne! Alles eile suhtlesin temaga...

"Raske uskuda, et teda enam ei ole. See ei mahu mulle pähe, alles eile ju suhtlesime temaga," ahhetab kliiniku kaasasutaja Viljam, kelle sõnul oli Viivi ning kogu Sõnajalgade pere tohutuks missiooniks sõltuvuses olevate inimeste aitamine. "See tundub lihtsalt nii ebareaalne, et teda enam ei ole. Mitte üldsegi kliiniku mõttes, vaid ka sõbrana," lisab ta.

