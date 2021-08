FOTO | Palju õnne! Keit Pentus-Rosimannus sai tütre emaks: õnnetunnet on võimatu sõnadesse panna

Keit Pentus-Rosimannus Foto: Rauno Volmar

Emadepäeval lapseootusest teatanud Reformierakonna poliitik Keit Pentus-Rosimannus annab oma Instagramis teada, et kauaoodatud laps on ilmale tulnud. Nagu poliitik kommentaariumis mainib, siis tegu on tütrega.