Siiri ja Viivi purjuspäi autoroolis

2013. aastasse mahtus ka kurikuulus skandaal, kui Siiri ja Viivi politseiga pahuksisse sattusid. Juba varem oli meedias viidatud, et õed on alkoholiga pahuksis, ent paraku ronisid mõlemad 2013. aasta 25. septembril autorooli. Politsei kirjeldas hiljem, et patrull märkas Kuressaares parklas sõitmas sõiduautot BMW, mis eiras sissesõidukeeldu märkivat liiklusmärki. Kontrollimisel selgus, et roolis olnud Viivil on alkoholi tarvitamise tunnused.

Loe lähemalt Sõnajalgade skandaalidest, mis neid saatma on jäänud.