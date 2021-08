Ehib end võõraste sulgedega? Eda-Liis Kannile kingitud auto kuulub hoopis kolmandale isikule

Nii väidabki Õhtuleht , et autoomanik on hetkeseisuga hoopiski kinnisvaraarendusettevõte Viimsi Properties ning selle omanik Johan Claesson konfiskeeris sõiduki võlgu jäänud üürnikult.

Haldo Oravas selgitab, et esialgu oli plaan teha vahetuskaupa: Oravase arhitektuuribüroole kuuluv S-tüüpi Jaguar Mustangi vastu. „Jaguar seisab juba tagatisena Viimsi Properties OÜ garaažis. Järgnev leping on veel lõpuni tegemata,“ lisab Oravas.

"Tulin maalt ja hoovis ootas mind punane kabriolett, tuled põlesid, mootor töötas,“ rääkis Eda-Liis Kann (42) hiljuti Kroonikale oma sünnipäevast, mil arhitektist elukaaslane Haldo Oravas (60) teda tõelise luksusesemega üllatas. „Kapotil oli jääkuuler rooside ja šampanjaga. Ma ei osanud kohe kuidagi reageeridagi. Haldo lasi ennast oodata. Lõpuks saabudes teatas, et see on emme kingitus,“ tõdes ta tookord.