Koroonat põdenud Helgi Sallo selgitab vaktsineerimata jätmist: ma nii kartsin, et äkki mul ka midagi juhtub

"Ma ei oska öelda, miks. Sellel hetkel, kui kogu see vaktsineerimine algas, siis mul oli väga mitmeid tööd. Mitmed etendused tulemas. Ma olin kuulnud paarilt kolleegilt, kes olid saanud vaktsiini, et nad olid olnud lausa mitu päeva haiged lausa. Ma nii kartsin, et äkki mul ka midagi juhtub, äkki minu pärast jääb ka järsku etendus ära. Korraga tulid ka need paganama piirangud ning kõik etendused jäidki ära. Nii et ma oleks rahus võinud teha..." mõtiskleb Sallo.