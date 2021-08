Jazzkaar üllatab terrassikontsertidega

“Kuna esmakordselt toimub festival Jazzkaar 2021 suvel, siis sai festivali meeskond teostada ühe ammuse unistuse viies Jazzkaare terrassikontserdid meie linna kauni panoraami taustale ning korraldades soojal suveõhtul kontserte traditsioonilise lava asemel koduterrassidel. Kolme päeva jooksul inspireerivatele rõdudele suurepärased muusikaelamused. Kuna ruum on piiratud, siis võib kindel olla, et publiku ja muusikute vahel tekib eriline atmosfäär,” tutvustab formaadi saamislugu festivali produtsent Eva Saar. Ta lisab: “Kuna kontsertid on eksklusiivsed, siis on ka piletite arv piiratud.”